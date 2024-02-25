Киев, 25 февраля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Киев начал консультации с Вашингтоном и Брюсселем по вопросу открытия воздушного пространства Украины. Об этом 25 февраля сообщил вице-премьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Ведём консультации об открытии авиационного пространства с американским и европейским регуляторами», — заявил он на конференции «Украина. 2024 год», которую транслировали на YouTube-канале правительства республики.

Кубраков назвал сложным этот процесс. По его словам, киевский режим направил американским и европейским регуляторам официальные заявления об оценке рисков. В этой связи он не смог назвать сроки открытия воздушного пространства.

Как сообщало ИА Регнум, Украина в феврале 2022 года закрыла своё воздушное пространство для гражданской авиации. Власти киевского режима сообщили, что подобные срочные меры приняли из-за высокого риска для безопасности гражданской авиации.

Агентстве по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) в 2022 году назвало территорию Украины зоной активного конфликта. Там предупредили о существующей опасности как преднамеренного нацеливания, так и ошибочной идентификации гражданских самолётов. Кроме того, агентство призвало избегать использования воздушного пространства в пределах 100 км от белорусской и российско-украинской границы.