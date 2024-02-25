Санкт-Петербург, 25 февраля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге начали розыск хулигана, осквернившего один из главных памятников города — «Медный всадник». Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе городской полиции.

Кадр из видео

«25 февраля 2024 года в ходе мониторинга сети «Интернет» была выявлена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия неизвестного мужчины в районе Сенатской площади», ― сообщили правоохранители в Telegram-канале.

Как видно на появившемся в Сети видео, парень с сигаретой в зубах справил нужду на статую «Медного всадника».

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») и начала поиск злоумышленника.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге в августе прошлого года мужчина устроил необычную фотосессию на Аничковом мосту. Вандал забрался на бронзового коня. В городском комитете по культуре напомнили, что четыре скульптурные композиции «Укротители коней» являются наследием и гордостью Санкт-Петербурга. Автор знаменитых шедевров Пётр Клодт потратил на их создание почти 20 лет.

В Москве в декабре вандалы осквернили барельеф «Парад Победы» на Красной площади. Злоумышленник сколол голову коня по кличке Полюс, на котором маршал Константин Рокоссовский участвовал в Параде Победы в 1945 году. Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских памятников.