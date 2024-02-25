Киев, 25 февраля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. У киевских властей нет носителей и соответствующей инфраструктуры для того, чтобы использовать немецкие крылатые ракеты Taurus. Об этом 25 февраля заявил председатель совета резервистов сухопутных войск украинской армии Иван Тимочко в эфире телеканала «Рада».

(сс) ILA-boy

«Даже эти Taurus нужно с чего-то пускать. Их, к сожалению, невозможно быстро унифицировать с теми пусковыми установками, которые есть у Украины», — сказал он.

По словам Тимочко, эти ракеты технически возможно запускать со шведских истребителей Gripen, однако в случае получения Киевом этих боевых самолётов потребуется много времени для подготовки пилотов и наземных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что возможные поставки Киеву ракет Taurus поспособствуют дальнейшей эскалации конфликта на Украине и принесут войну на территорию Германии. Она также усомнилась в том, что Россия позволит киевским властям захватить Крым.

Бундестаг 22 февраля отклонил резолюцию фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о передаче Киеву ракет Taurus. При этом немецкий парламент одобрил резолюцию о поставках дальнобойных систем вооружения киевским властям. В этом документе не говорится прямо о Taurus.

Газета Politico 21 февраля написала, что представители ряда западных политических кругов намерены восстановить сотрудничество с Россией по окончании конфликта на Украине. По мнению автора публикации, именно по этой причине на Западе затягивают вопросы о передаче киевским властям ракет дальнего действия, к примеру, немецких Taurus.