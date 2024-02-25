Берлин, 25 февраля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Немецкие органы безопасности начали сотрудничать с представителями Испании по расследованию убийства в испанской провинции Аликанте лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолёт. Об этом в беседе с газетой Bild заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

«Наши службы безопасности поддерживают контакт с испанскими властями. Расследование об убийстве российского перебежчика идёт полным ходом», ― подчеркнула глава правоохранительного ведомства.

Фезер также добавила, что ведомство подозревает Россию в причастности к убийству Кузьминова. По её словам, речь может идти о «государственном терроризме», но никаких доказательств своим утверждениям министр не представила.

Как сообщало иаИА Регнум, тело Кузьминова с шестью пулевыми ранениями нашли 19 февраля в испанской провинции Аликанте в городе Вильяхойоса у штаба полиции. Представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов в тот же день подтвердил факт смерти перебежчика.

По версии следствия, не исключено, что его устранили украинские спецслужбы как неудобного свидетеля. Расследование убийства в Испании засекретили. В пресс-службе испанской гражданской гвардии заявили, что о его деталях сообщат власти другого государства.

Также выяснилось, что документы, обнаруженные у убитого лётчика, не соответствовали его личности и принадлежали 33-летнему украинцу. Сообщалось, что лётчик въехал в страну по поддельным документам. Фотографию фальшивого паспорта на имя Игоря Шевченко опубликовала испанская газета El Periodico.

Газета El Pais 23 февраля сообщила, что фальшивые документы перебежчику предоставили сами власти Испании.

По данным испанского издания El Mundo, Кузьминов мог обладать в Испании тайным статусом политического беженца, а также пользоваться скрытой государственной защитой.

Источники в спецслужбах Испании не исключил, что к убийству могут быть причастны два человека. Из-за того, что расследование засекречено, никаких официальных данных по этому вопросу не поступает.