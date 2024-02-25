Киев, 25 февраля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Комиссия, созданная для изъятия мощей святых и других культурных ценностей, хранящихся в Ближних пещерах на территории Киево-Печерской лавры, начнёт работать 27 февраля. Об этом 24 февраля сообщил адвокат Никита Чекман в Telegram-канале.

РИА Новости Киево-Печерская Лавра в Киеве

Он опубликовал соответствующий приказ министерства культуры Украины и письмо от главы заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко. В документах говорится, что цель комиссии — взять ценности на учёт.

Адвокат сообщил, что получил документы после того, как находящиеся в лавре священнослужители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отказались пустить в пещеры для богослужений представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Цинизма и откровенной манипуляции представителей заповедника и некоторых религиозных организаций нет предела», — написал Чекман.

Как сообщало ИА Регнум, ПЦУ при содействии властей захватывает территорию Киево-Печерской лавры. В марте 2023 года администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» заявила о расторжении договора аренды с УПЦ и потребовала от монахов покинуть монастырь, но они продолжили там оставаться.

В августе Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора и запретил доступ в Нижнюю лавру для посетителей. МИД России осудил это решение, назвав его актом беззакония и произвола киевского режима. В министерстве обвинили суд в фабрикации процесса для вынесения «нужного» решения.