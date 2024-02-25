Киев, 25 февраля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Практически половина оружия, которое Киев получает с Запада, приходит не вовремя, заявил 25 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров.

Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge

«Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% [вооружений] не поступает вовремя», — заявил Умеров.

Глава украинского оборонного ведомства заявил, что из-за несвоевременных поставок оружия ВСУ несут потери и вынуждены отступать, теряя территории.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля российские военные в ходе спецоперации освободили от ВСУ город Авдеевку в ДНР. Украинские подразделения понесли при этом большие потери — за сутки более 1500 человек. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, освобождение Авдеевки отодвинуло линию фронта от Донецка.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая в этот день на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Запад в потере Авдеевки, подчеркнув, что у ВСУ не было необходимого оружия, имеющихся артиллерии и дальнобойных средств недостаточно.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 23 февраля он заявил, что Запад поставил Украине оружие, но не всегда это было своевременно и не всегда в тех объёмах, которые он обещал Киеву.