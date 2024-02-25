Москва, 25 февраля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Четырёх собак, предположительно, оставили запертыми в прицепе-автодоме на Бескудниковском бульваре в Москве. Местные жители рассказали «Известиям» 25 февраля, что животные там находятся уже четыре дня.

Кадр из видео

«Сегодня четвёртый день получается <…> собаки воют, спать не дают», — рассказала местная жительница.

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Так, на дворовой парковке среди других машин стоит припаркованный заледеневший автодом с двумя алабаями, биглем и дворняжкой внутри.

Со слов жительницы, на днях к оставленному автодому приезжала чёрная машина. Жители видели, как из дома на колёсах вывели двоих собак. При этом раньше этот автодом во дворе не видели.

Позднее в столичной прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, в автомобильном прицепе находились пять собак. По данному факту проведут проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале спасатели и сотрудники полиции спасли собаку породы спаниель, запертую хозяином в квартире в подмосковном посёлке Томилино. Оказалось, что питомец долгое время находился в квартире один. Тревогу забили соседи, так как хозяин не появлялся в квартире несколько дней.

В сентябре 2021 года жители города Тутаева в Ярославской области спасли с балкона запертой квартиры истощённую собаку, похожую на живой скелет. Люди увидели, как ослабевшее животное свисает с балкона, принесли стремянку и освободили собаку. В этой же квартире нашли умершего от голода кота.