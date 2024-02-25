Москва, 25 февраля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили семь контратак украинских войск на авдеевском направлении. Об этом 25 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

На авдеевском направлении подразделения российской группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли удары по скоплениям личного состава и техники украинской армии у населённого пункта Тоненькое в ДНР, рассказал он.

«Кроме того, отражены семь контратак противника в районах населённых пунктов Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики», — добавил генерал.

За сутки ВСУ лишились на этом направлении до 100 бойцов, а также четырёх боевых бронированных машин, восьми автомобилей, боевой машины РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD»

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Конашенков рассказал, что армия России за сутки улучшила позиции на авдеевском направлении. По словам военного, украинские войска за это же время потеряли на этом направлении до 425 бойцов.

Позднее в этот же день Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что военнослужащие ВСУ попали в котёл в посёлке Ласточкино западнее Авдеевки. Отмечалось, что армия России зашла на окраины Ласточкино со всех сторон и сейчас ведёт зачистку населённого пункта от попавших в окружение украинских бойцов.

Украинское издание «Страна. ua» 24 февраля написало, что ВСУ оставили позиции в селе Ласточкино около Авдеевки. По его информации, украинские штурмовики решили выйти из населённого пункта, чтобы не оказаться в окружении.