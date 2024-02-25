Киев, 25 февраля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Украинские подразделения отступили на западную окраину посёлка Ласточкино, находящегося западней Авдеевки, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой. Об этом 25 февраля сообщила «Украинская правда».

Global Look Press

«Отошли на западную окраину населённого пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции», — сообщил он.

Лиховой добавил, что украинские бойцы находятся под постоянным огнём артиллерии, российская армия также наносит по их позициям бомбовые удары и атакует FPV-дронами.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 24 февраля сообщили, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ ушли со своих позиций в Ласточкино, опасаясь окружения. По рассказам украинских военных, российские подразделения стали обходить село с флангов, угрожая перерезать пути снабжения.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия выбила ВСУ из Авдеевки.

24 февраля командующий российской войсковой группировкой «Центр» Андрей Мордвичев сообщил, что при освобождении города бойцы ВС России отбросили украинские силы более чем на 10 км. Он добавил, что наступление российских войск продолжается на всех направлениях.