Мелитополь, 25 февраля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. В городе Запорожье, подконтрольном киевскому режиму, прогремел взрыв. Об этом 25 февраля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«В Запорожье громко», ― написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что во временно оккупированном киевскими бойцами городе Запорожье слышны взрывы. По словам Рогова, уже прозвучало не менее трёх. Рогов также сообщил, что ранее объявили воздушную тревогу, сработали системы противовоздушной обороны ВСУ, что может быть небезопасно для мирных жителей.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на находящейся под контролем киевских властей территории.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля украинские СМИ сообщили о прогремевших в Хмельницкой области взрывах. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что в регионе работали средства противовоздушной обороны и в результате взрыва повреждения получил объект инфраструктуры.

На тот момент в регионе, а также в Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях объявили воздушную тревогу.

Агентство DPA 24 февраля сообщило, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Одессу была вынуждена проследовать в укрытие после объявления воздушной тревоги. Отмечалось, что немецкий министр пробыла там примерно 20 минут.

Украинские СМИ 23 февраля сообщили о взрыве в Николаеве на юге Украины. Никаких подробностей журналисты не привели.

Рогов 15 февраля сообщил, что российские военные нанесли удар по месту сборки авиадвигателей на заводе «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву Запорожье. По его словам, зафиксировали два прилёта.