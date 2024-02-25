Киев, 25 февраля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Представителей России могут пригласить участвовать во втором саммите по так называемой «формуле мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил 25 февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак на конференции «Украина. Год 2024».

Иван Шилов ИА REGNUM

На первый саммит российских представителей не пригласят, заявил Ермак, пояснив, что на нём должна произойти «фиксация» того, что до сих пор обсуждали послы и советники. На саммите произойдёт личная встреча лидеров, и они придут к соглашению. Речь идёт о 160 странах. В Киеве готовят документ, который может стать итогом первого саммита.

Затем, сообщил представитель Киева, нужно будет подготовить план совместных действий стран на основе «формулы мира», который представят уже на втором саммите. На второй саммит, возможно, пригласят представителей России.

Их ознакомят с планом. Это произойдёт в том случае, если тот, кто приедет на саммит от России, согласится прекратить боевые действия и «вернуться к справедливому миру», заявил Ермак, добавив, что понимание справедливого мира изложено в формуле Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский обнародовал так называемую «формулу мира» из десяти пунктов на саммите G20 в Индонезии 15 ноября 2022 года. Одно из требований Киева — восстановление территориальной целостности Украины, также он потребовал прекращения боевых действий.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, реализовать эту «формулу» невозможно. В конце ноября прошлого года на 78-й сессии ГА ООН он указал на то, что кураторы Киева настойчиво продвигают её как единственно возможную.

Как рассказал ИА Регнум гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, на Западе знают, что «формула мира» — не более чем попытка выдать желаемое за действительное. России пытаются навязать капитуляцию. Пока Зеленский у власти, эту формулу ЕС и США будут продвигать.

Швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассиса 24 февраля заявил, что есть порядка десяти мирных планов по урегулированию ситуации на Украине, часть из них не разглашается. Он отметил, что к лету планируется провести в Швейцарии мирной конференции по Украине. Об этом саммите просил Киев. По словам Кассиса, украинскую проблему невозможно решить без участия России.

Москва неоднократно заявляла о том, что никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Президент России Владимир Путин в очередной раз сказал об этом 20 февраля на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Законодательный запрет на переговоры с Россией установил киевский режим.

В начале февраля в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону Путин напомнил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона собиралась подписать договорённость на условиях России, но тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон запретил Киеву это делать. Президент назвал такое поведение Киева «нелепым и даже печальным».