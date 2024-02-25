Москва, 25 февраля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. В столице создали систему обучения и дальнейшего продвижения молодых музыкантов. Она помогает юным талантам выйти на большую сцену. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Telegram — канал Мэра Москвы Сергея Собянина

В 149 столичных школах искусств обучают академическим, народным и современным направлениям музыки. ВПоявились и новые программы обучения: например, саунд-дизайн и звукорежиссура, рассказал мэр.

В продвижении молодым музыкантам и артистам помогают проекты московского продюсерского центра. Столичный многофункциональный культурный центр занимается организацией выступлений начинающих талантов на профессиональных концертных площадках, подчеркнул Собянин.

По его словам, один из проектов «Фабрика Музыки» агентства креативных индустрий позволяет обучать музыкальных продюсеров и концертных менеджеров.

Уже 48 композиций участников проекта услышали больше 1,1 миллиона пользователей, ведущих стриминговых платформах. Шесть артистов подписали контракты с музыкальными лейблами, подытожил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве театры и концертные залы в минувшем году посетили свыше 7,2 миллиона человек. Это рекордный за последние четыре года показатель, отмечал мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, причиной возросшей популярности столичных театров является постановка множества увлекательных премьер, а также улучшение их качества.

Вместе с тем глава российской столицы указал на разнообразный репертуар московских концертных залов, в которых ежегодно проходят тысячи концертов, оперных представлений, музыкальных премьер и выступлений современных композиторов.

Самыми посещаемыми площадками по итогам года стали Московский концертный зал «Зарядье» и Московский международный Дом музыки.