Киев, 25 февраля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Украина надеется получить приглашение в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который пройдёт в июле в Вашингтоне, заявил 25 февраля в своём Telegram-канале руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский

«Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к подлинной безопасности», — добавил он.

По мнению Ермана, если этого не произойдёт, то это может привести к росту эскалации на Ближнем Востоке и в других регионах. Он не объяснил, каким образом ситуация на Украине влияет на положение дел на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, представители киевского режима регулярно заявляют о надеждах, что Украину примут в НАТО. На саммите альянса в июле 2023 года его участники отказались обсуждать вступление страны в блок, согласившись только проговорить условия, при которых Украина может получить приглашение. Это возмутило главу киевского режима Владимира Зеленского. Он назвал абсурдным использование такой «странной формулировки», как «условия».

В декабре президент США Джозеф Байден, встретившись с Зеленским в Вашингтоне, заявил ему, что вопрос о вхождении Украины в НАТО начнут рассматривать, только если она сможет победить в конфликте Россией. Он также напомнил, что согласие должны дать все члены блока.

Президент России Владимир Путин также в декабре заявил, что к конфликту на Украине в том числе привело стремление НАТО добраться до российских границ. Также он напомнил, что к этому привели антиконституционный переворот в Киеве и военные действия, который киевский режим вёл в Донбассе.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 19 февраля на встрече с командирами чеченских подразделений заявил, что Россия обязательно победит в СВО. Он отметил, что это может произойти в скором времени, если российские военнослужащие продолжат так же работать на своих постах.