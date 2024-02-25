Москва, 25 февраля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Российские бойцы ВДВ работают слажено, совсем не так как украинские десантники. Об этом 25 февраля сообщил взятый в плен военнослужащий элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Максим Попок.

«У них (ВДВ ― Прим. ред.) всё слажено, всё стабильно, друг друга понимают и знает каждый свою позицию», ― рассказал в беседе с «РИА Новости» военнопленный.

Он подчеркнул, что в рядах украинских десантников работа поставлена не так хорошо.

«У нас совсем всё по-другому», ― отметил Попок.

Ранее 25 февраля стало известно о том, что российские десантники, находящиеся в зоне специальной военной операции на запорожском направлении, взяли в плен двух бойцов элитной 82-й десантно-штурмовой бригады украинской армии. Как рассказал один из пленных, его группа стала отходить с позиции, так как окоп развалился. Украинские военные заблудились из-за неработающего планшета и вышли не в ту сторону, к лесопосадкам.

Как сообщало ИА Регнум, главный редактор сайта «Цензор. нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что Вооружённые силы Украины не смогли создать такие же подготовленные линии обороны, как у российской армии. Он подчеркнул, что на фронте у ВСУ нет никаких стратегических укреплений и из-за нехватки бетона и спецтехники бойцам приходится строить укрепления своими силами, рыть окопы лопатами.

Украинский военный по имени Анатолий в интервью Agence France-Presse высоко оценили боевые способности российских военных. Он рассказал, что российские сапёры действуют крайне умело, установленные ими мины приводят к большим потерям в рядах ВСУ.

Россия значительно превосходит Украину в воздухе, что препятствует продвижению украинских войск. Об этом заявил экс-глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон. По его словам, при сопоставлении сил двух стран очевидно, что российские Военно-воздушные силы и Военно-морской флот практически не пострадали за время спецоперации.

О значительном превосходстве ооружённых сил России над украинской армией в зоне проведения спецоперации заявили в Германии. Генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер отметил, что очевидные успехи российских сил на поле боя подрывают боевой дух украинцев.