Москва, 25 февраля, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Посещаемость столичных парков увеличилась в четыре раза за последние десять лет. В прошлом году количество посетителей превысило 180 миллионов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Градоначальник отметил, что концепция парковых пространств значительно изменилось. Власти сделали акцент на шаговой доступности. По этому принципу в Москве не только обновляют старые парки, но и создают новые внутри районов, уточнил мэр.

Для посетителей в парках устраивают различные активности. Можно заниматься велоспортом, бегом, воркаутом, гулять по экотропам, отметил Собянин. Также в парках города есть бесплатные кружки и секции по бальным танцам, зумбе, волейболу, рисованию, иностранным языкам. Кроме этого для посетителей проводят творческие мастер-классы, экологические лекции и другие мероприятия, добавил мэр.

Самым популярным у горожан стал проект — «Йога в парках». В прошлом сезоне он прошёл в 28 парках, подчеркнул Собянин.

Ещё один популярный проект «Лето в парке». В его рамках открыли пять зон отдыха с бассейнами под открытым небом. Все они также работали в прошлом году.

Для любителей зимних видов спорта оборудовали 82 лыжные трассы, 26 катков с искусственным покрытием и 19 с натуральным льдом, отметил градоначальник.

Также в парках проходят районные мероприятия и крупные фестивали. Среди них выделяются детский фестиваль искусств «Небо», а также «День молодежи. Конструктор будущего», «Ледовая Москва», Московский джазовый фестиваль, подытожил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в столице ежедневно проводят около 500 пешеходных, речных, обзорных и тематических экскурсий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Порядка 3 тысяч экскурсоводов работают в городе. Эти люди формируют первое впечатление о Москве. Благодаря им развивается туристическая отрасль, отметил мэр.

Градоначальник добавил, что в прошлом году Москву посетили с экскурсией 11,3 миллиона туристов. Показатель вырос на 75% в сравнении с 2022-м.