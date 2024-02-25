Берлин, 25 февраля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Немецкие учёные опровергли популярную теорию о том, что не следует употреблять слабый алкоголь после крепкого, сообщила газета New York Post со ссылкой на специалистов Университета Виттен-Хердеке.

Виктор Лисицын/Global Look Press

«Учёные развенчали популярную гипотезу студентов колледжа, доказав, что головная боль поражает одинаково независимо от того, в каком порядке человек пьёт напитки», — говорится в материале.

Специалисты провели исследование, набрав 90 студентов в возрасте от 19 до 40 лет и разделив их на три группы. Так, в первый день первая группа пила пиво до тех пор, пока уровень алкоголя в крови не достиг 0,05%. Затем они пили вино, пока уровень алкоголя не достиг 0,11%. Вторая группа провела тот же эксперимент, но в обратном порядке, а третья — пила либо пиво, либо вино.

На следующий после исследования день студентов попросили оценить интенсивность похмелья по шкале от 0 до 7 в зависимости от того, насколько они чувствовали жажду, тошноту, усталость и головокружение. Неделю спустя группы поменялись ролями. В результате исследование показало, что порядок употребления алкоголя не оказал большого влияния на тяжесть похмелья, поэтому пить алкоголь можно в любом порядке, главное — следить за объёмом выпитого.

Помимо этого учёные выяснили, что спиртные напитки тёмного цвета, такие как виски, обычно вызывают более тяжелое похмелье, чем светлые спиртные напитки как, например, водка, потому что первые содержат больше конгенеров (вещество, образующиеся в процессе брожения, отвечает за придание вкуса и аромата напитку).

Однако учёные предупредили, что если употреблять алкоголь слишком много или слишком быстро, то это не даст печени достаточно времени, чтобы очистить кровь. Среди факторов, усиливающих похмелье, специалисты назвали недостаточное употребление воды и употребление алкоголя натощак.

Отметим, что большинство врачей сходятся во мнении, что безопасной дозы спиртного не существует.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года врач-гепатолог, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Буеверов представил рейтинг вредных спиртных напитков. Так, самыми вредными алкогольными напитками считаются полусладкие и сладкие вина, большинство крепленых вин и коктейли. Далее идут алкоголь с крепостью около 40 градусов и пиво. При этом меньше вреда — от сухих красных вин.

Согласно данным Росстата, главными экспортёрами алкогольной продукции в Евросоюз стали США, Черногория и Украина. При этом поставки российской водки снизились в 59 раз, до 617,3 тысячи евро. Это произошло из-за того, что ЕС в шестом пакете санкций ввёл запрет на импорт этого напитка из России.