Москва, 25 февраля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. На следующей неделе президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, также запланировано совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля пресс-служба Кремля проинформировала о том, что послание Путина Федеральному собранию запланировано на четверг, 29 февраля. В этот же день на заседании форума «Сильные идеи для нового времени» президент сообщил, что в послании обозначит задачи на ближайшие шесть лет.

Как сказал зампред СБ России Дмитрий Медведев, в послании Путин может обнародовать часть своей предвыборной программы.

На оперативном совещании СБ РФ, которое прошло 13 февраля в формате видеоконференции, Путин обсудил с членами совета текущую информацию по линии Минобороны и МИД. Также президент заслушал главу Минюста Константина Чуйченко.