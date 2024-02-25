Брюссель, 25 февраля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт на Украине может в ближайшие месяцы завершиться, заявил 25 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

Nachrichtenagentur/ Global Look Press

Он заявил, что Киев должен получить больше помощи со стороны Запада и призвал поторопиться, чтобы ВСУ могли успеть оказать сопротивление. Исход конфликта может наступить в ближайшие месяцы, сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии напомнил о том, что в США может смениться руководство, и раскритиковал 45-го президента Дональда Трампа, который собирается участвовать в избирательной кампании, за его слова о том, что он стал бы поощрять «атаки России» на страны НАТО.

По словам Борреля, Европа осознала, что «живёт в опасном мире».

Как сообщало ИА Регнум, американские конгрессмены в конце года не смогли согласовать выделение Киеву нового пакета военной помощи. Палата представителей ушла на каникулы до конца февраля, оставив вопрос открытым.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 февраля заявил, что деньги на продолжение боевых действий нужны и их надо найти, хотя конкретного плана на этот счёт у него пока нет. Глава СНБО Алексей Данилов 24 февраля заявил, что на Западе не все заинтересованы в победе Украины.

Президент России Владимир Путин в опубликованном 9 февраля интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что российская армия ещё не достигла целей СВО. Он напомнил, что одна из целей спецоперации — это денацификация Украины. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров, их блокирует сам Киев.