Киев, 25 февраля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. У киевских властей есть план боевых действий на 2024 год. Он должен дать результаты. Об этом 25 февраля заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире всеукраинского телемарафона.

dpa/picture-alliance/ТАСС Рустем Умеров

По словам главы ведомства, украинское минобороны делает всё возможное и невозможное для совершения прорыва.

«План на 2024 год уже есть. Мы публично о нём не говорим. Он мощный, он сильный, он даёт не только надежду, но и даст результат в 2024 году», — сказал он.

При этом глава минобороны не раскрыл какие-либо пункты такого плана.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января на пресс-конференции в Давосе Умеров отказался раскрыть план боевых действий ВСУ на 2024 год. По его словам, этот план известен только киевским властям и их партнёрам.

Источники американской газеты New York Times 24 февраля опубликовали материал со ссылкой на участников мероприятий с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Собеседники издания указали на то, что Киев в 2024 году в лучшем случае может рассчитывать на конфликт, который «в значительной степени» заморозят. По словам американских чиновников, Каволи отметил, что ВСУ смогут попытаться провести новое контрнаступление только в следующем году.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 22 февраля анонсировал новое контрнаступление украинской армии в текущем году. Он также пригрозил «сюрпризами» армии России.

Начальник главного оперативного управления российского Генштаба — первый замглавы начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской 19 февраля не исключил возможности новой попытки контрнаступления ВСУ в 2024 году при серьёзной поддержке со стороны Запада. По его словам, ВСУ ещё способны активно вести боевые действия.