Донецк, 25 февраля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. У поставленных Соединёнными Штатами Америки Украине танков Abrams имеются уязвимые места и российские военные уже разработали против них методички. Об этом 25 февраля рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

U. S. Army/Global Look Press

Советник главы республики, слова которого привело RT, напомнил, что танки Abrams использовали в ходе боевых действий в Африке и в Афганистане.

«На самом деле об этих машинах уже достаточно много знают… И в принципе уязвимые места у этой техники есть, у нас уже разработаны методички», — сказал он.

По мнению Кимаковского, по этой причине ничего страшного от появления у ВСУ американских танков на линии боевого соприкосновения ожидать не стоит.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 февраля Кимаковский рассказал, что военные ВС России впервые заметили у украинской армии американские танки Abrams на линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. По его словам, ВСУ также пытаются использовать больше беспилотников на этом направлении.

В сюжете украинского телевидения о боестолкновениях в районе Авдеевки 4 февраля промелькнул американский танк Abrams ВСУ. Уточнялось, что боевая машина принадлежит 47-й отдельной механизированной бригаде украинской армии, участвующей здесь в военных действиях.

В Сети 7 января появилась видеозапись с поставленным Киеву Вашингтоном танком Abrams, как предполагалось, в зоне СВО, хотя место съёмки боевой машины не уточнялось. На записи запечатлён выезжающий из леса по колее из грязи Abrams и на нём, как предполагалось, сидели украинские военнослужащие.