Москва, 25 февраля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Днём 25 февраля и утром 26 февраля в Москве на фоне понижения температуры воздуха ожидается ледяной дождь, что может способствовать гололедице. Об этом 25 февраля сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 16:00 ожидается переход температуры воздуха через 0 °C в сторону отрицательных значений, до утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие погодные условия могут способствовать появлению гололедицы. В связи с этим пешеходам рекомендовали быть аккуратными и внимательными при нахождении на улице, а автомобилистам — соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что в конце февраля в Москве и Подмосковье ожидается тёплая погода. По его словам, это будет связано с прохождением мощного циклона.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 22 февраля предупредил жителей Москвы, что в начале марта температура воздуха в столице может опуститься до 15 градусов ниже нуля. Синоптик отметил, что это подтвердит статус марта как ещё одного месяца зимы.