Москва, 25 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Российские военные в течение минувших суток улучшили положение на донецком и авдеевком направлениях, сообщил 25 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

На донецком направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли по ВСУ удары в районах сёл Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка в ДНР. Украинская армия потеряла более 360 военных, танк, две боевые бронемашины и четыре автомобиля.

Также ВС России нанесли удары по ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы, подбив артиллерийскую систему американского производства М777, САУ Panzerhaubitze 2000 германского производства, орудие Д-20, САУ «Гвоздика». Российские военные уничтожили также склад боеприпасов ВСУ.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населённого пункта Тоненькое в ДНР», — сообщил Конашенков.

Также российские подразделения отразили семь контратак ВСУ в районах посёлков Ласточкино и Новгородское и сёл Ленинское и Новобахмутовка в ДНР. Украинская армия потеряла до 100 военных, четыре боевые бронемашины, боевую машину РСЗО «Град», восемь автомобилей, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

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