Минск, 25 февраля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Белорусская оппозиция хочет захватить небольшую часть территории республики и ввести туда военных НАТО. Об этом 25 февраля заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко после голосования на выборах депутатов палаты представителей и местных советов депутатов.

Sputnik/РИА Новости

По словам Лукашенко, белорусская оппозиция начала обсуждать возможность захвата силовым путём Кобринского района республики и расположенного около границы с Польшей города Малориты.

«Эти города назывались. Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля Лукашенко рассказал, что лидеры белорусской оппозиции обсуждают с Западом возможность отдать Польше части территории республики и одновременного присоединения к ней западных регионов России. Он уточнил, что речь идёт о частях Смоленской, Псковской и Брянской областей, и добавил, что Минск категорически против таких подходов.

В сентябре 2022 года Лукашенко заявлял, что западные страны снова пытаются разделить белорусский народ, однако им этого не удастся. Он отметил, что для жителей республики день освобождения своих западных регионов — такой же праздник, как День Победы и День независимости.