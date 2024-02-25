Москва, 25 февраля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. США, Черногория и Украина стали главными экспортёрами алкогольной продукции в Евросоюз, где попытались заменить запрещённую к импорту из-за санкций российскую водку. Это следует из данных Евростата.

Варвара Гертье/РИА Новости

Поставки из США выросли более чем в два раза (на 20,8 миллиона евро). Таким образом показатель достиг 37,7 миллиона евро. Теперь Штаты стали главным поставщиком водки в Европе.

В 2022 году они уступали в этом показателе на 36,7 миллиона евро России и опережали Украину по поставкам на 15,3 миллиона евро.

На втором месте расположилась Черногория. За год страна нарастила объёмы поставок на 13,4 миллиона евро с 6,6 тысячи (в 2017 раз). Сейчас страна на четвёртой позиции в списке крупнейших поставщиков водки в страны ЕС.

Украинской водки за 2023 год в Европе закупили больше на 24,5 процента (на 3,8 миллиона евро). Таким образом Украина стала второй в списке крупнейших поставщиков. В этом рейтинге также оказались Великобритания и Белоруссия. Лондон нарастил поставки до 14,2 млн евро (+7%), а Минск увеличил объёмы своей продукции до 6,8 млн евро (+15%).

Поставки российской водки снизились в 59 раз, до 617,3 тысяч евро. Это произошло из-за того, что ЕС в шестом пакете санкций ввёл запрет на импорт этого напитка из России.

Тем не менее, покупатели водки из России в ЕС нашлись: В 2023 году ими стали Германия (328,5 тысячи евро), Латвия (101,5 тысячи евро), Чехия и Голландия (по 60 тысяч евро).

Как передавало ИА Регнум, правительство России планирует сократить потребление алкоголя в стране на 12% с 8,9 до 7,8 л на душу населения в год и утвердило концепцию Минздрава о потреблении алкоголя на период до 2030 года.

Программа предусматривает раннее выявление пагубного потребления алкоголя, проведение профилактических консультаций и диспансерное наблюдение. Планируется принять меры, чтобы жители не пили парфюмерию и другие спиртосодержащие жидкости, а также будут приняты меры против нелегального производства алкоголя.

Госдума 5 декабря 2023 года приняла в первом чтении законопроект, который даст регионам полномочия ограничивать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в «наливайках» — точках, обустроенных в жилых домах. Он предполагает, что региональные власти смогут не только устанавливать время продажи алкоголя, но и запрещать продажу спиртного в домах.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить открытую демонстрацию употребления алкоголя в фильмах, как это сделали с курением.