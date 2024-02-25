Минск, 25 февраля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. У Киева есть более чем достаточно оснований вести мирные переговоры об урегулировании конфликта. Об этом 24 февраля после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что для Украины события в военном плане развиваются плохо. Лукашенко заявил, что дни республики как государства сочтены, если её власти не пойдут на переговоры с Москвой.

«Если Запад будет «помогать» Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Если сейчас не пойти на переговоры с Россией, они полностью потеряют Украину. Поэтому сегодня надо идти на переговоры, чтобы сохранить страну», ― сказал белорусский президент.

При этом белорусский лидер отметил, что Россия взяла курс на мирное урегулирование украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Москва неоднократно заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент Владимир Путин напомнил, что переговорный процесс остановился по вине Украины, киевские власти в 2022 году публично объявили о том, что не будут участвовать в мирных переговорах.

Российский лидер 20 февраля вновь подчеркнул, что Россия никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины. Глава государства отметил, что киевские власти сами прервали этот диалог по прямой команде из Лондона и Вашингтона.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 22 февраля заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но этому мешает высокомерие Запада и его заряженность на русофобию. Он добавил, что Россия остаётся открытой к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине при учёте своих интересов, но, с учётом позиции Запада, вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается.

В МИД Швейцарии заявили, что на сегодняшний день в мире существует по меньшей мере десять мирных планов по урегулированию конфликта на Украине. Шесть или семь из них ― публичные, а остальные пока засекречены.

Польский генерал Томаш Бонк 25 февраля призвал киевские власти пойти на некоторые территориальные уступки России, чтобы дать украинской армии время для передышки.

Власти Аргентины 24 февраля призвали стороны украинского конфликта добиваться деэскалации с помощью диалога. В Буэнос-Айресе убеждены, что дипломатия и диалог — это единственный путь вперёд, чтобы избежать дальнейших страданий и найти справедливое и долгосрочное решение.