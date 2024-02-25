Мелитополь, 25 февраля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, как на Украину выдворяли людей, не поддерживающих специальную военную операцию. Об этом он сообщил в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в её Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости Евгений Балицкий

«Выселили очень большое количество семей. <…> Тех, кто так или иначе не поддерживал спецоперацию, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента РФ и вели себя агрессивно», — заявил губернатор.

Такое решение Балицкий объяснил тем, что власти понимали, что этих людей не переубедить, и с ними разбираться придется ещё жёстче. Более того, их жизнь могла быть под большой угрозой из-за стремления граждан совершить самосуд. На уточняющий вопрос журналиста губернатор добавил, что таких граждан могли убить соседи.

В этой связи глава Запорожской области подчеркнул, что власти делали всё, чтобы избежать «лишней крови».

О событиях на Майдане и коррупции

В интервью Балицкий затронул и другие темы, в частности, события на Майдане в 2014 году. Тогда он был депутатом Верховной рады и входил в руководство страны. Губернатор сообщил, что проект Майдан готовился для того, чтобы не повторить ошибку 2004–2005 годов. Придумали концепцию про евроидею, чтобы люди жили неплохо, подчеркнул он.

Говоря о коррупции на Украине, Балицкий подчеркнул, что её уровень был достаточно высок. Как рассказал глава Запорожской области, Украина в этом отношении сильно отличается от России. Так, в суде, у украинской полиции везде можно откупиться. При этом, по его словам, за небольшую денежку можно решить маленькую проблему, за большую денежку — большую. В этой связи Балицкий добавил, что на Украине всё так решается и сейчас, вопрос справедливости решал всегда тот, кто богаче.

Кроме того, со слов Балицкого, всё, что происходило на Украине, было «договорняком».

О сохранении украинского языка

Журналист также спросила Балицкого о сохранении украинского языка на освобождённых Россией территории. На это Балицкий ответил, что лично сам он против того, чтобы в школах преподавали на украинском языке. Своим решением он это сразу же отменил. Однако, как отметил губернатор, ни украинцы, ни язык, ни культура украинского народа ему не враги.

По словам Балицкого, украинский — наречие, и государство не должно финансировать негосударственный язык. При этом он заявил, что украинский можно изучать в качестве дополнительного языка.

Помимо этого, Балицкий подчеркнул, что врагами считает фашистов и украинские власти. По его словам, Украину можно любить и на русском. Он добавил, что жители Запорожской области остались на своей земле, не убежали и её защищают.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года Балицкий подписал указ о выдворении за антироссийские действия на территорию, подконтрольную Киеву. Это касалось тех, кто был причастен к совершению терактов и экстремистской деятельности, создавал угрозы общественной безопасности, дискредитировал органы власти. Позднее, в мае 2023 года, Балицкий подписал указ о прекращении практики выдворения жителей за подобные действия.

Напомним, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года.