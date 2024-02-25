Минск, 25 февраля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 февраля после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов заявил, что его уход из политики в нынешний момент стал бы предательством страны.

Вячеслав Прокофьев/POOL /РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Сейчас момент такой, что это будет равнозначно предательству», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что он в стране не всем нравится, в частности, некоторым чиновникам, потому что жёстко требует выполнения договорённостей и принятых решений. Если эти решения не будут выполнять, то вся конструкция власти обрушится и общество утонет.

Он также заявил, что на следующих президентских выборах будет баллотироваться. Чем быстрее прозападная оппозиция будет будоражить общество, тем вероятнее, что он будет участвовать, отметил Лукашенко.

Также глава Белоруссии заявил, что в Минске никогда не поддержат идею объединения с Россией. По его словам, две независимые страны в силах создать объединение, чтобы быть ещё сильнее.

В конце января на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут совместно работать над обеспечением равной и неделимой безопасности, чтобы приблизить создание по-настоящему многополярной и справедливой системы мироустройства.