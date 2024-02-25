Рига, 25 февраля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Скандал из-за «комикса о свиньях» (The Pig Comics) с изображением бойцов украинской армии, опубликованного на портале LSM, разразился в Латвии. Об этом 25 февраля сообщило местное издание Delfi.

LSM/Гундега Макита Эвелоне

Героями комикса являются свиньи, и в новом выпуске их нарисовали в виде бойцов ВСУ, что ряд читателей LSM и других интернет-пользователей сочли неуместным.

Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) республики призвал омбудсмена Анду Рожукални дать оценку комиксу, а президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в соцсети Х о важности контекста в таких шутках.

Редакция LSM попыталась оправдаться тем, что в комиксе все персонажи представлены в виде свиней, однако главный редактор портала Марта Церевас извинилась за новый выпуск и отметила, что его уже удалили с ресурса.

В свою очередь, художница комикса Гундега Макита Эвелоне заявила, что в её адрес после публикации нового выпуска стали поступать угрозы, а также разместила в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) изображение под названием «Азбука комиксов о свиньях», в котором в том числе заявила, что «сатира — это сатира».

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали розыгрыш главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша. Последний был уверен, что он ведёт беседу с высокопоставленным чиновником из Африки.

Во время разговора латвийский министр указал на то, что Рига не радуется, когда оказывает помощь Киеву, и делает это вынужденно.