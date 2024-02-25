Минск, 25 февраля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Армении не стоит спешить с выходом из Организации Договора о коллективной безопасности, хотя без Еревана ОДКБ не рухнет. Об этом 24 февраля, отвечая на вопросы журналистов после голосования на парламентских выборах в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Антон Новодережкин/ТАСС

Он уверен, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поторопился и сделал эмоциональное заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ. При этом Лукашенко напомнил, что премьер-министр не может принять решение о выходе страны из ОДКБ, это должен сделать парламент.

Белорусский лидер уверен, что страны ОДКБ отреагируют «абсолютно спокойно» на соответствующее заявление.

«Не захотят они быть в ОДКБ ― оно не рухнет, не разрушится», ― подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер также отметил, что Минск не получал заявлений о выходе Армении из организации. Он считает, что Армения не должна спешить выходить и замораживать участие в организации, потому что вернуться назад будет трудно.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в ОДКБ. По его утверждению, организация якобы не выполнила условия договора в отношении Армении.

Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений от Еревана о приостановке членства Армении в организации. Представитель ОДКБ предположил, что, возможно, имеется в виду неучастие республики в ряде мероприятий организации в последнее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена вступить в контакт с армянской стороной по поводу заявления Еревана о приостановке членства в ОДКБ, чтобы прояснить ситуацию и узнать детали. Представитель Кремля уточнил, что Ереван не предпринимал каких-либо официальных действий в связи с такими заявлениями. Он также добавил, что президент России Владимир Путин не общался с Пашиняном после его заявления и не планирует таких контактов.

В МИД РФ заявили, что Россия исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности. При этом в ведомстве с сожалением констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях организации, что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа. В этой связи МИД выразил надежду, что Армения придёт к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны решаться в спокойном и доверительном диалоге, а не путем «будирования».