Минск, 25 февраля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. В Минске никогда не поддержат идею слияния Белоруссии и России. Об этом 25 февраля заявил журналистам президент белорусского государства Александр Лукашенко после голосования на выборах депутатов палаты представителей и местных советов депутатов.

Павел Бедняков/РИА Новости Александр Лукашенко

«Ни в России, ни в Белоруссии не поддержат объединение двух государств. Такой шаг лишь сделает хуже», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского президента, Россия и Белоруссия как два независимых государства мощнее, чем если бы были одним. Глава белорусского государства также добавил, что две страны в силах создать такое объединение, чтобы быть ещё сильнее. При этом Лукашенко неоднократно говорил, что общая безопасность для Белоруссии и России — это святое.

Как сообщало ИА Регнум, белорусский лидер неоднократно заявлял, что речи о включении Белоруссии в состав России не идёт. Так, ещё в январе 2019 года Лукашенко во время совещания о социально-экономическом развитии страны и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений подчеркнул, что речи об объединении двух государств быть не может. Подобные разговоры белорусский лидер тогда назвал очень глупыми, притянутыми за уши. Тогда же он напомнил о подписанном между Белоруссией и Россией договоре о создании Союзного государства. Как подчёркивал Лукашенко, союз Белоруссии и России может развиваться только на равноправной основе.

Позднее, в апреле 2022 года, во время поездки во Владивосток говоря о включении Белоруссии в состав России, Лукашенко заявил, что он с президентом России Владимиром Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. В этой связи глава Белоруссии подчёркивал, что Москва и Минск собираются отстроить такое единство двух независимых государств, что другие страны будут у них учиться.

В феврале 2024 года Лукашенко рассказал о планах оппозиции присоединить к Белоруссии российские регионы. Он пояснил, что оппозиционные политики обсуждают с западными коллегами возможность передачи Польше части территории республики и одновременно — присоединения к Белоруссии части западных регионов России. В этой связи он заявил, что Белоруссия до последнего будет бороться за свои земли, а на российские и украинские государство не претендует.

Взаимодействие России и Белоруссии строится на Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанном 21 февраля 1995 года. Государства сотрудничают в рамках СНГ (с 1991 года), ОДКБ (с 2002 года), Таможенного союза (с 2010 года) и Единого экономического пространства (с 2012 года). В 1999 году Россия и Белоруссия заключили договор о Союзном государстве. Объединение предполагает принятие конституции союза и учреждение наднациональных органов, формирование единого экономического пространства, введение общей валюты, объединение энергетических систем, согласование торговой и таможенно-тарифной политики. Однако эти процессы пока не завершены.