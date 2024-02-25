Париж, 25 февраля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о неэффективности антироссийских санкций Запада. Такое мнение 23 февраля высказал французский политолог Рено Пила в эфире телеканала LCI.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях он прав. Потому что санкции — это несбыточная мечта», — сказал он.

Эксперт напомнил, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр весной 2022 года грозился сокрушить российскую экономику с помощью санкционных мер, однако в данный момент весь мир наблюдает только её рост.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден заявил, что Вашингтон введит новые санкции против России в надежде получить результат, для чего повторяет одни и те же действия, демонстрируя этим безумие. Бывший американский чиновник назвал такие действия США позёрством.

Президент США Джо Байден объявил о введении 23 февраля объявил о введении более 500 новых антироссийских санкций. Он уточнил, что этим санкционные меры вводятся против российского финансового сектора, оборонной промышленности, сетей закупок и тех, кто обходит санкции.

Позднее в этот же день стало известно, что Вашингтон ввёл ограничения в отношении 63 компаний из России, двух из Киргизии и восьми из Китая. В новый санкционный список США попали 93 иностранные компании, в том числе фирмы из Турции, ОАЭ, Индии и Южной Кореи.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 24 февраля написал, что новые санкции Запада направлены не против российских властей или бизнеса, а против всех россиян. Он также предложил «мстить» за такие действия западных стран везде, где только можно.