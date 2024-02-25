Киев, 25 февраля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Территории, которые Вооружённые силы Украины утратили в ходе боевых действий, не имеют стратегического значения. Такое заявление в интервью ABC сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Kay Nietfeld/Global Look Press Дмитрий Кулеба

«Мы действительно потеряли территории, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба также добавил, что общая стабильность на линии фронта сохранилась.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 17 февраля сообщило о полном освобождении Авдеевки в ДНР. Украинские военные бежали, бросив при этом вооружение и технику. Как доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу, освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить его от ударов киевского режима.

По словам генерала армии, подготовка к операции по освобождению Авдеевки началась ещё осенью 2023 года. Генштабу удалось провести её при минимальных потерях. Он добавил, что после взятия Авдеевки российские военные продолжат наступательные действия на запад, уже освобождены 72 км.

Кроме того, добавил Шойгу, в Крынках идёт зачистка территории, часть украинских военных ещё сидит в подвалах.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 февраля сообщил, что российские военные освободили населённый пункт Победа в ДНР.

Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) 21 февраля признал тяжёлое положение украинской армии на фронте. По словам главы ГУР, Вооружённые силы Украины находятся в трудной ситуации, поскольку уступают по численности войск и оснащению российской армии. При этом потерю Авдеевки Буданов назвал самым явным признаком изменения динамики на фронте.

В беседе со Sky News британский эксперт по безопасности Хусейн Алиев заявил, что Украина до конца текущего года рискует потерять ещё больше территорий, в том числе части Донецкой и Луганской Народных Республик. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев не займётся строительством оборонительных укреплённых позиций.