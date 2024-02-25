Москва, 25 февраля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Малышке-панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев. В честь праздника ей подготовили съедобный подарок — «роллы» из бамбука с морковкой. Видеозаписью 25 февраля поделилась генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Она получила свою первую морковку и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное», — сообщила Акулова.

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Новое видео гендиректор зоопарка подписала фразой «ни одна морковка не пострадала».

На кадрах видно, как панда с удовольствием ест подаренную ей морковку.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале маленькую панду Катюшу поздравили с китайским Новым годом и вручили ей в подарок торт с лакомствами, а также бамбукового дракона.

Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Родителей малышки-панды Жуи и Диндин привезли в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем. Панды являются достоянием Китая, и передача животных в другую страну стала знаком большого доверия.

В Москву в связи с рождением детёныша приехали зоологи из Китая, которые провели осмотр малышки. Панда уже весит 15 кг. В январе жители Москвы провели голосование и выбрали ей имя. Большинством голосов панду назвали Катюша.