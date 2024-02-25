Вашингтон, 25 февраля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Вопрос о сроках завершения российской специальной военной операции на Украине определяет президент России Владимир Путин. Об этом говорится в опубликованной 24 февраля американской радиостанцией Wyso статье.

Юрий Войткевич/РИА Новости

«Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остаётся за Путиным», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, в ходе напряжённой недели российский лидер показал уверенность в военной и экономической стабильности страны, в то время как Украине пришлось испытать возросшие трудности в зоне боевых действий.

Путин также заявил об уверенности в том, что Россия преодолеет поддержку Киева со стороны Запада и сможет продолжать развивать экономику, несмотря на западные санкции, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия ещё не достигла целей спецоперации на Украине. Глава государства уточнил, что одной из целей СВО является денацификация, под которой подразумевается в том числе запрещение всяческих неонацистских движений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 14 февраля, что Россия продолжит спецоперацию до достижения всех поставленных целей. Ранее в этот же день представитель Кремля опроверг сообщения о том, что российская сторона через посредников якобы предлагала США заморозить конфликт на Украине.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев 19 февраля выразил уверенность, что Россия победит в спецоперации. Он добавил, что к победе идёт вся страна.