Женева, Швейцария, 25 февраля, 2024, 09:51 — ИА Регнум. С 24 февраля 2022 года на Украине погибли как минимум 10 582 мирных жителя, ещё 19 875 получили ранения. Такие данные следуют из отчёта Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации на Украине.

Таисия Воронцова/РИА Новости

По данным ООН, среди погибших с начала военных действий на Украине ― 5017 мужчин, 3093 женщины, пол ещё 1885 погибших не установили. Среди них были как минимум 587 детей. Пострадали за время боевых действий 6524 женщины, 4546 мужчин и 7507 человек, чей пол пока не установлен. Ранения получили в том числе 1298 детей.

В УВКПЧ отметили, что подавляющее большинство потерь среди мирного населения (91%) связаны с применением оружия взрывного действия с широкой зоной поражения. На мины пришлось 3,7% потерь.

Как сообщало ИА Регнум, более девяти тысяч мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли в результате обстрелов ВСУ с мая 2014 года, ранения получили более 13,5 тысячи мирных граждан. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в числе 9152 мирных жителей ― 233 ребёнка. Ранения при обстрелах со стороны украинской армии получили 13 540 мирных граждан, включая 842 ребенка.

С момента эскалации конфликта 17 февраля 2022 года погибли 4778 гражданских лиц, в том числе 142 ребенка. За этот период из-за обстрелов ВСУ повреждения получили 2067 транспортных средств, 3309 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 193 медицинских и 674 образовательных учреждения, а также 13 388 жилых домов.