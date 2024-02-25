Одесса, Украина, 25 февраля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок во время посещения Одессы 24 февраля из-за воздушной тревоги около четверти часа провела в укрытии. Об этом 25 февраля сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на сопровождавшую министра журналистку.

JÃ¶rg Blank/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок

«Бербок во время своего визита на Украину в Одессе была вынуждена кратковременно посетить укрытие после сигнала воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя примерно четверть часа Бербок вышла из укрытия.

По информации онлайн-ресурса оповещения населения министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Одесской области объявили вечером 24 февраля в 21:28 по местному времени (22:48 мск) и отменили в 22:07 (23:07 мск).

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля стало известно, что глава МИД ФРГ приехала в Одессу с необъявленным визитом. Она прибыла в город вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, с которым они находились на Генассамблее ООН, а затем в Берлине.

Ранее в этот же день Кулеба предложил Бербок изменить официальное написание названия Одессы на немецком языке. Глава МИД Германии на это возразила, что название «Одесса» с одной буквой «с», согласно правилам немецкого языка, будет читаться как «Одеза».