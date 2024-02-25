Москва, 25 февраля, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Экипаж российского ударного вертолёта Ка-2 «Аллигатор» два раза подряд смог остаться в живых в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила «Российская газета».

Виталий Тимкив/РИА Новости

Первый случай произошёл ещё в начале СВО. Лётчикам Ивану Болдыреву и Роману Скобцу дали задание расчистить дорогу российским десантникам на аэродром Гостомель, который находится недалеко от Киева. Украинские военные подбили вертолёт, однако экипаж сумел благополучно посадить винтокрылую машину. После этого лётчики заняли оборону и стали отстреливаться, не подпуская противника слишком близко к подбитому Ка-52.

«Поставленную задачу экипаж «Аллигатора» выполнил: система ПВО аэродрома Гостомель была вскрыта, дезорганизована и частично уничтожена», ― говорится в материале издания.

Под очередной обстрел Вооружённых сил Украины лётчики вновь попали месяц спустя. Тогда они впервые в мире катапультировались из вертолёта. На земле российские военные сбросили парашюты и отбежали в сторону. По их куполам украинская артиллерия нанесла удары. Военных забрала группа эвакуации, благодаря чему летчики не пострадали.

Весной 2022 года Болдырев и Скобец стали Героями России. Они продолжают летать в одном экипаже на Ка-52.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие группировки «Центр» Вооружённых сил России на багги увернулись от пикирующего в их сторону украинского дрона-камикадзе в Авдеевке (ДНР). Заметив летящий FPV-беспилотник, водитель багги решил набрать скорость и маневрировать, а другой боец стал готовиться к тому, чтобы выпрыгнуть из автомобиля на ходу. Через некоторое время рядом с багги произошёл взрыв. При этом все военные, которые находились в автомобиле, смогли покинуть машину. Беспилотник удалось уничтожить.

Раненный под Артёмовском российский боец с позывным Бабка в декабре рассказал, как выживал в одном блиндаже вместе с украинским военным.

Российские экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» 2 января атаковали позиции украинских боевиков на краснолиманском участке фронта. Ударная группа армейской авиации поразила опорные пункты и живую силу ВСУ. Удар российские лётчики произвели с максимально близкого расстояния неуправляемыми авиационными ракетами С-8.