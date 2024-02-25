Санрайз, США, 25 февраля, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

В проходившем в Санрайзе матче с командой «Флорида Пантерз» (3:2 в пользу «Пантерз» в овертайме) 38-летний российский хоккеист не смог отличиться результативными действиями.

В составе победителей голы забили Ник Казинс (25-я минута), Картер Верхеги (57-я) и Густав Форслинг (64-я), у «Кэпиталз» шайбами отметились Сонни Милано (39-я) и Том Уилсон (51-я).

В активе Овечкина всё ещё 838 шайб в матчах НХЛ, что позволяет ему находиться на втором месте в списке лучших снайперов лиги, уступая только канадскому игроку Уэйну Гретцки (894).

По итогам матча «Вашингтон» набрал 61 очко после 56 встреч и находится на пятом месте Столичного дивизиона. Команда 27 февраля дома сыграет с клубом «Оттава Сенаторз».

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля стало известно, что Овечкин впервые с 2018 года провёл десятиматчевую результативную серию в НХЛ. Хоккеист записал на свой счёт один результативный пас в выездной игре «Вашингтона» с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3 в пользу «Кэпиталз»).

Из статистики НХЛ 25 февраля стало известно, что матч «Вашингтона» с «Флоридой» стал 1400-м для Овечкина в лиге. Он стал первым российским игроком, сумевшим достичь этого показателя.