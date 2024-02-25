Буэнос-Айрес, 25 февраля, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Власти Аргентины призвали стороны украинского конфликта добиваться деэскалации с помощью диалога. Об этом говорится в опубликованном 24 февраля заявлении МИД южноамериканской страны.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«Правительство Аргентины вновь обращается к сторонам с настоятельным призывом к деэскалации конфликта. Мы убеждены, что дипломатия и диалог — это единственный путь вперёд, чтобы избежать дальнейших страданий и найти справедливое и долгосрочное решение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Буэнос-Айрес поддерживает усилия Генерального секретаря ООН и других деятелей, продолжающих работать над содействием конструктивному взаимодействию между сторонами.

При этом МИД Аргентины осудил специальную военную операцию России на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал не использовать поставляемое Западом оружие для ударов по территории России. Он также в очередной раз заявил, что Киев не хочет вести переговоры о мирном урегулировании конфликта с Россией.

Президент России Владимир Путин 20 февраля заявил, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по связанным с Украиной вопросам. Он напомнил, что Россия никогда не прерывала диалог, его прекратил по прямой команде из Лондона и Вашингтона Киев.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 22 февраля, что Россия готова вести переговоры по теме Украины, однако этому мешает высокомерие западных стран, заряженных на русофобию. Глава МИД уточнил, что Запад не хочет никакого серьёзного диалога по реальным проблемам, созданным им на Украине.