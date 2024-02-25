Вашингтон, 25 февраля, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей выразил надежду на то, что на предстоящих в США выборах президента победу одержит бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он заявил 24 февраля в ходе встречи с политиком в Вашингтоне за кулисами Конференции консервативных политических действий (CPAC). Видеозапись разговора Милей выложил в соцсети X.

Annabelle Gordon — CNP/Global Look Press Президент Аргентины Хавьер Милей

Аргентинский лидер эмоционально приветствовал Трампа, заявив, что счастлив его видеть. Также Милей выразил уверенность в том, что 45-й президент США сможет снова сделать Америку великой (слоган предвыборной кампании Трампа — Make America Great Agan («Сделаем Америку снова великой». ― Прим. ред).

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 24 февраля, указав на предварительные результаты голосования, заявил, что с рекордным результатом побеждает на праймериз в Южной Каролине. Согласно данным телеканала CNN, после подсчёта более половины голосов политик набрал 60,1% голосов избирателей. При этом его соперница, экс-постпред США при Организации Объединённых Наций и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли — 39,2%.

Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз Республиканской партии в Южной Каролине. Она также поблагодарила жителей штата за «использование силы голоса».

Бывший губернатор Южной Каролины считает, что экс-президент США не сможет победить действующего главу Белого дома Джо Байдена.По её словам, она не собирается выходить из предвыборной гонки, несмотря на проигрыш Трампу на первичных выборах в Южной Каролине, так как считает, что кандидатуры экс-президента США и действующего лидера страны не устраивают американцев.

На праймериз Демократической партии в Южной Каролине победу одержал действующий президент США Джо Байден, набрав свыше 95% голосов избирателей и существенно обойдя своих ближайших соперников — представителя Миннесоты в палате представителей Дина Филлипса и писательницу Марианну Уильямс.

Трамп 24 февраля на Конференции консервативного политического действия в Вашингтоне пообещал, что его оппонентов ждёт возмездие и судный день в случае, если он одержит победу на президентских выборах в 2024 году.