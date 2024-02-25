Пекин, 25 февраля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой до 5,9 зарегистрировали китайские сейсмологи у границ Китая, Казахстана и Киргизии. Об этом 25 февраля сообщает китайский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По данным сейсмологов, подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксировали в 12:15 по местному времени (07:15 мск) на северо-западе КНР. Эпицентр располагался недалеко от уезда Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Китае у границы с Киргизией. Подземный толчок европейские сейсмологи зафиксировали в 04:15 по всемирному координированному времени UTC (07:15 мск). Эпицентр находился в 158 километрах на запад от китайского города Аксу, где проживает 535 тысяч человек, и в 272 км к юго-востоку от казахстанского города Алма-Ата, где проживает более двух миллионов человек.

Очаг землетрясения располагался на глубине семи километров. По предварительным данным, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении магнитудой 4,6, которое произошло на территории Дагестана в Агульском районе. Данные о разрушениях и пострадавших в спасательные службы не поступали.

В ночь на 25 января в Алма-Ате произошли два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,9. Эпицентры обоих сейсмособытий располагались на территории Китая. По данным местного акимата (мэрии), при землетрясении пострадали как минимум 44 человека.