Москва, 25 февраля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Расчёт самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С5 «Гиацинт-С» Вооружённых сил России уничтожил замаскированный блиндаж и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Кадр из видео

Ведомство опубликовало видеозапись с кадрами боевой работы российских военных 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Артиллеристы ведут огонь по вскрытым объектам, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе противника.

Наведение и корректировка огня ведутся с помощью беспилотных летательных аппаратов, которыми управляют разведчики.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3869650" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года расчёт «Гиацинт-С» гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) поразил немецкую самоходную артустановку (САУ) PzH 2000.

14 ноября в Минобороны РФ обнародовали информацию о том, что расчёт «Гиацинт-С» Западного военного округа (ЗВО) на купянском направлении сделал за день 87 выстрелов. Работа артиллерийского расчёта помогла сорвать попытку контрнаступления украинской армии.