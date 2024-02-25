Колумбия, США, 25 февраля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Экс-постпред США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли считает, что бывший президент США Дональд Трамп не сможет победить действующего главу Белого дома Джо Байдена, а потому она не намерена выходить из предвыборной гонки. Политик заявила об этом 24 февраля во время выступления перед сторонниками в штате Южная Каролина, которое транслировали американские телеканалы.

Sean Rayford/Global Look Press Никки Хейли

«Мы должны победить Джо Байдена в ноябре. Я не верю, что Дональд Трамп может победить Джо Байдена, он отдаляет людей ежедневно», — сказала она.

По словам Хейли, она не собирается выходить из предвыборной гонки, несмотря на проигрыш Трампу на первичных выборах в Южной Каролине, так как считает, что кандидатуры экс-президента США и действующего лидера страны не устраивают американцев.

«Сегодня не конец нашей истории», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз Республиканской партии в Южной Каролине. Она также поблагодарила жителей штата за «использование силы голоса». По итогам подсчёта 80% голосов экс-президент США набрал 60,2% голосов избирателей, а его соперница — лишь 39,1%.

Экс-постпред США 7 февраля проиграла графе «против всех» на праймериз в штате Невада. После обработки 50% бюллетеней графу «против всех» выбрали 60,3% голосовавших, а Хейли — только 33,4%. Ряд американских СМИ назвал это позором для первичных выборов, в которых у Хейли не было прямых конкурентов, так как Трамп в них не участвовал.