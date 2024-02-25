Варшава, 25 февраля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. В воскресенье, 25 февраля, в Польше стартовали национальные учения польских ВС с участием вооружённых сил стран НАТО. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства обороны Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

Согласно сообщению, в учениях Dragon-2024 в общей сложности примут участие порядка 20 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи единиц военной техники из десяти стран Североатлантического альянса и Швеции. Привлечённые подразделения подвергнутся проверке взаимодействия и выполнения боевых задач на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

Со стороны Польши в учениях примут участие подразделения 11-й бронетанковой кавалерийской дивизии, сил специального назначения, военно-воздушных сил, военно-морского флота и территориальной обороны.

Как передавало ИА Регнум, 24 января официальный представитель НАТО Дилан Уайт объявил о начале учений Steadfast Defender — 2024, которые пройдут до мая 2024 года. Манёвры будут проведены на территориях от Румынии до Норвегии. В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих из 31 страны Североатлантического альянса и Швеции, подавшей в мае 2022 года заявку на вступление в НАТО.