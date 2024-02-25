Харьков, Украина, 25 февраля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Жители города Харьков, принявшие решение переехать в другой регион страны или за границу, начали продавать недвижимость со скидкой до половины рыночной стоимости. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на риелторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

«Люди настолько дёшево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков, и строят свою жизнь в другом регионе Украины или за границей», — заявила представитель работающего в Харькове риелторского агентства.

По её словам, такого кризиса на рынке недвижимости Харькова не наблюдалось ни разу в истории, цены на жильё упали почти в два раза. При этом отток людей компенсируют жители окраин и небольших городов, скупающие недвижимость по дешёвке.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ситуация под Харьковом для Вооружённых сил Украины подошла к критической отметке. По его словам, особо тяжёлой обстановка стала на тех участках, где российские войска сосредоточили свои резервы.