Наступивший, 732-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением заявления губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о принудительном выдворении на Украину лиц, не поддерживающих СВО.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В интервью российской журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в Telegram-канале, запорожский губернатор пояснил, что речь идёт о лицах, которых невозможно было переубедить. К тому же людям могла угрожать опасность: на первых этапах спецоперации были факты, когда местные жители творили самосуд. Поэтому кому-то давали уехать на Украину, а кого-то принудительно выселяли, отметил Балицкий.

Тем временем рядовой Вооружённых сил России Илимдар Сеитхалилов эвакуировал с поля боя на автомобиле около 100 раненых солдат в течение всего 10 дней, информирует 25 февраля Минобороны. В ведомстве уточнили, что военнослужащий всё это время почти не спал и не отдыхал.

На правом берегу Днепра расчёт 120-миллиметрового кочующего миномёта 2Б11 группировки войск «Днепр» ВС РФ уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и операторов беспилотных летательных аппаратов. Специальный внедорожный автомобиль позволяет в кратчайшие сроки занимать необходимую позицию для выполнения подобных огневых задач.

Также в ночь на 25 февраля ВС РФ отразили шесть атак украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

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