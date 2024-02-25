Херсон, 25 февраля, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Расчёт 120-миллиметрового миномёта 2Б11 группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны 25 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На херсонском направлении расчёт кочующего миномёта… уничтожил украинскую группу пехоты и операторов беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в оборонном ведомстве, уточнив, что наблюдательный пункт противника находился в заброшенном здании, покинутом мирными жителями.

Как отметили в Минобороны, преимущество расчёта кочующего миномёта заключается в том, что он передвигается вдоль линии боевого соприкосновения на специальном внедорожном автомобиле, что позволяет в кратчайшие сроки занимать необходимую позицию для выполнения огневых задач.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля в оборонном ведомстве сообщили, что артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» ВС России уничтожили на правом берегу Днепра пункт управления БПЛА и склад с моторными лодками ВСУ. Российские военные поразили выявленные цели огнём из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б».