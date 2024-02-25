Вашингтон, 25 февраля, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, возможно, нарушает обязательства перед правительством США, так как не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване. Такое заявление сделал 24 февраля глава спецкомитета палаты представителей Конгресса по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер, сообщает газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«SpaceX, возможно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях — возможно, в нарушение контрактных обязательств SpaceX перед правительством США», — цитирует газета письмо конгрессмена.

Кроме того, в письме отмечается, что SpaceX обязалась предоставлять Пентагону и другим американским ведомствам широкополосный доступ к интернету по всему миру. На соответствующую программу Starshield власти США выделили более 100 миллионов долларов.

Галлахер призвал компанию SpaceX и её главу Илона Маска объяснить причины проблем с доступностью интернета в рамках программы на Тайване в срок до 8 марта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что делегация США во главе с конгрессменом от Республиканской партии Галлахером прибыла на Тайвань. В день визита конгрессмен встретился с главой администрации Тайваня.

24 января на Тайвань прибыли члены палаты представителей Конгресса США Ами Бера (Демократическая партия) и Марио Диас-Баларт (Республиканская партия), чтобы подтвердить поддержку тайваньским властям со стороны Вашингтона. В рамках визита конгрессмены встретились с новым главой администрации Тайваня Лай Циндэ, победившим на прошедших выборах на острове, набрав 40,05% голосов избирателей.