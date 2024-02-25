Санкт-Петербург, 25 февраля, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Сотрудники силовых органов прервали концерт ска-панк-группы Distemper в клубе Alcatraz в Нижнем Новгороде, сообщил газете «Известия» директор заведения Артём Прудников.

Ministry of Sound Group Limited Ночной клуб

Он уточнил, что выступление уже близилось к завершению, когда силовики вошли в клуб.

«В конце концерта пришли силовики по частной жалобе. Якобы обычная проверка на лицензию и прочие нарушения», ― сказал директор.

Один из посетителей концерта утверждает, что сотрудники правоохранительных органов не имели опознавательных знаков. Он уточнил, что силовики попали в клуб около 21:30 мск по московскому времени.

В свою очередь музыканты после случившегося написали в своём Telegram-канале о том, что с ними всё в порядке, а на концерте обошлось без задержанных.

Кроме того, в сообщении говорится, что силовики пришли в клуб, чтобы проверить, нет ли внутри лиц, которые находятся в розыске или под оперативным контролем.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 января полиция прервала концерт рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов) в зале «Гигант Холл» в Санкт-Петербурге. Остановить выступление пришлось, когда со сцены начали звучать нецензурные слова и высказывания по поводу специальной военной операции.

Меладзе, которому 15 лет, родом из Грузии, а Ахмедов — из Петербурга. Для входа на мероприятие устанавливали возрастной ценз 16+.