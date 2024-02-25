Штат Южная Каролина, США, 25 февраля, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Экс-постпред Соединённых Штатов Америки при Организации Объединённых Наций (ООН) Никки Хейли поздравила бывшего президента страны Дональда Трампа с победой на праймериз Республиканской партии в Южной Каролине 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

«Я хочу поздравить Дональда Трампа с победой», — сказала Хейли в ходе выступления перед сторонниками, которое транслировали американские телеканалы, в том числе CNN.

Несмотря на предполагаемое поражение, Никки Хейли заявила о любви к американскому народу и поблагодарила избирателей штата Южная Каролина за «использование силы голоса». Согласно данным CNN, после подсчёта 80% голосов Дональд Трамп набрал 60,2% голосов избирателей, а его соперница — лишь 39,1%. На данный момент экс-президент США опережает Никки Хейли более чем на 127 тысяч голосов.

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп, указав на предварительные результаты голосования, заявил, что с рекордным результатом побеждает на праймериз в Южной Каролине.